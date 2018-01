NY Times noemt Francken "Vlaamse Trump"

De gerenommeerde krant The New York Times noemt staatssecretaris Theo Francken (N-VA) “the Flemish Trump” in een artikel over de Soedanese rel.

Belgium's "Flemish Trump" faces criticism over the deportation of Sudanese migrants. https://t.co/wCFRIUZBZ4 — New York Times World (@nytimesworld) 11 januari 2018

De krant haalt de mosterd bij CD&V-Kamerlid Eric Van Rompuy, die de communicatiestijl van Francken vergeleek met die van de Amerikaanse president Donald Trump.

Francken zelf is niet opgezet met de vergelijking. "Come again?", reageert hij op Twitter. Hij antwoordt met een interview - voor de gelegenheid ondertiteld in het Engels - waarin hij zegt dat hij "niet tegen migratie is en dat ook nooit is geweest". Eerder noemde The Washington Post de staatssecretaris al een "anti-immigratie hardliner".

I ‘m not the ‘Flemish Trump’. pic.twitter.com/TwFkWNlBiL — Theo Francken (@FranckenTheo) 11 januari 2018

In de buitenlandse pers wordt de regeringscrisis na de Soedanrel duidelijk gevolgd. De Nederlandse openbare omroep NOS meldde enkele dagen geleden dat “Kabinetscrisis dreigt in België”. Ze schreef het artikel na het ultimatum van N-VA-voorzitter Bart De Wever. “Belgische regering op instorten door schandaal over Soedanese migranten”, kopte The Guardian. De Britse krant opende het artikel met de zware reactie van premier Charles Michel (MR).

