“Nog een lange weg te gaan, maar federale regering kan nog dit jaar”

Zit er enig schot in de federale regeringsvorming? Niet echt, maar gisteren zaten de 7 partijvoorzitters - De Wever en Di Rupo inclusief - voor het eerst sinds lang weer aan één tafel. “Een regering voor het eind van het jaar is nog altijd mogelijk.”

Het was al een maand geleden dat ze nog eens een rondetafelgesprek hielden, maar gisteren brachten informateurs Johan Vande Lanotte en Didier Reynders de partijvoorzitters (en hun gevolg) opnieuw samen. Het is te zeggen: de zeven die het nog steeds mogelijk achten om in een federale regering te stappen: PS, sp.a, N-VA, Open Vld, MR, Groen en CD&V.

Reynders en Vande Lanotte legden hen een nota voor over de begroting en de socio-economische problemen waar ons land mee kampt. Alleen al voor dit jaar dreigt er een gat van 7 miljard euro. Dat loopt volgend jaar nog verder op, tenzij er maatregelen worden genomen. Bovendien: tegen half oktober moet ons land een ontwerpbegroting voor 2020 naar de Europese Commissie sturen. Al zit daar mogelijk wat rek op, want de nieuwe Europese Commissie gaat zelf maar van start in november.

Wachten op Wallonië

Veel verwachtingen waren er niet gisteren. Sommige partners vermoedden dat Reynders en Vande Lanotte met hun nota wat meer urgentie wilden creëren: druk op PS en N-VA om sneller water bij de wijn te doen. Maar iedereen aan tafel beseft dat er weinig zal bewegen tot de Waalse regering gevormd is, in de loop van september. De PS moet haar achterban eerst laten slikken dat ze in een regering met MR stapt, al zijn de ecologisten een pleister op de linkse wonde.

Aan Waalse zijde is Ecolo overbodig - PS en MR hebben samen een meerderheid - maar de kans is groot dat ze toch aan boord blijven. Zolang dat akkoord niet volledig beklonken is, wil de PS haar enige linkse partner in geen geval bruuskeren door te veel openheid naar N-VA te tonen. Op federaal vlak zit Ecolo ook niet meer aan tafel: zij achtten het onmogelijk om te besturen met N-VA. De Vlaamse zusterpartij is er wel nog bij, al is het maar de vraag voor hoelang nog.

9 september eindverslag

In de eerste plaats kijken de informateurs nog steeds naar PS en N-VA, om als grootste partijen samen een regering op poten te zetten. Toch wordt hier en daar ook getwijfeld aan de intenties van N-VA, en of die nog wel interesse hebben in het federale niveau. Anderzijds: de werkzaamheidsgraad in Vlaanderen verhogen naar 80% lukt niet alleen met maatregelen op Vlaams niveau. Daarvoor zijn er flankerende maatregelen nodig op het federale niveau.

Bij de Vlaamse coalitiepartners - CD&V en Open Vld - gaat men er nog steeds van uit dat N-VA wil meebesturen. Verschillende onderhandelaars gaven gisteravond wel aan dat het in principe mogelijk moet zijn om voor het einde van het jaar een nieuwe regering te vormen. “Al is er nog een lange weg te gaan”, klinkt het. Tegen 9 september moeten Reynders en Vande Lanotte in ieder geval hun eindverslag klaarhebben en voorleggen aan de koning. De kans is groot dat het informateur-zijn dan stopt voor Reynders, want die moet zich voorbereiden op zijn nieuwe rol als Eurocommissaris.

Aan tafel:

CD&V: voorzitter Wouter Beke, minister van Justitie Koen Geens;Open Vld: voorzitter Gwendolyn Rutten en vicepremier Alexander De Croo;

Groen: voorzitter Meyrem Almaci en Kristof Calvo;

Sp.a: voorzitter John Crombez en Meryame Kitir;

N-VA: voorzitter Bart De Wever en Theo Francken;

MR: premier en voorzitter Charles Michel, minister van Begroting Sophie Wilmès;

PS: voorzitter Elio Di Rupo en Paul Magnette.