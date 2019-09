Nog altijd geen regeerakkoord: onderhandelaars weer uit elkaar

De Vlaamse onderhandelaars zijn vrijdagavond omstreeks 23 uur uit elkaar gegaan zonder akkoord. Vlaanderen ontwaakt zaterdagochtend dus niet met een regeerakkoord.

Jambon had deze namiddag - na twee dagen onderhandelen - het team van CD&V en dat van Open Vld een eigen zaaltje toegewezen. Hij pendelde tussen de twee, voor bilaterale vergaderingen. Na het avondmaal werd die strategie verlaten en zat Jambon samen met de drie partijvoorzitters. Ze bogen zich over de inhoudelijke kwesties, over het ‘verhaal’ van de regering, viel te horen.

'Geen crisis'

Een finaal compromis bleek er uiteindelijk nog niet in te zitten, de centenkwestie blijft een groot probleem. Toch zou er geen sprake zijn van een crisis. “Er liggen een aantal pistes op tafel om de puzzel op te lossen, maar daar zitten een reeks aannames in die nu geverifieerd moeten worden”, valt te horen in de entourage van de formateur. “We hebben goed gewerkt en de sfeer is constructief”, klinkt het bij Open Vld. “Maar er zijn bijkomende technische uitklaringen nodig.”

Nog enkele dagen wachten

Het is onduidelijk wanneer de onderhandelingen zullen wordenvoortgezet. Zoals bekend wordt Hilde Crevits zaterdagvoormiddag verwacht op het huwelijk van haar zoon. Zowel bij N-VA als bij CD&V is te horen dat er zaterdag desalniettemin kan worden onderhandeld. Volgens een liberale bron zal de formatie nu wel nog enkele dagen duren.

Maandag partijcongressen?

Het voorkeursscenario van N-VA is dat er toch zondag kan worden afgeklopt, zodat de drie partijen maandagavond congres kunnen houden.

Deadline

Eerder werd nog verwacht dat de nieuwe regering vanavond of vannacht vorm zou krijgen. Dan zouden zondag de partijcongressen van de regeringspartijen volgen en zou Jambon maandag zijn Septemberverklaring kunnen afleggen. Of die deadline gehaald wordt is nu nog maar de vraag.