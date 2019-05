Nodigt koning nu ook Vlaams Belang uit? “Geen commentaar”, zegt paleis

Koning Filip start morgenvroeg met zijn consultaties. Gaat ook Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken op het paleis ontvangen worden? “Wij geven op dit moment geen commentaar”, zegt de woordvoerster.

Naar goede gewoonte zal de koning de regeringsvorming morgenvroeg in gang zetten. Normaal komt de premier het ontslag van de regering aanbieden, maar de regering van Charles Michel is al ontslagnemend. Wellicht zal de premier toch uitgenodigd worden voor zijn wekelijkse audiëntie. Daarna ontvangt de vorst de voorzitters van Kamer en Senaat en vervolgens de partijvoorzitters.

Tot nu was het Vlaams Belang daar nooit bij. Er is geen enkele wet die de koning voorschrijft wie hij moet consulteren. Maar nu Vlaams Belang de tweede partij is geworden in Vlaanderen en voorzitter Tom Van Grieken expliciet aangeeft mee te willen regeren, kan de vraag gesteld worden of hij ook een uitnodiging van het paleis zal ontvangen. De woordvoerster wilde daar niet op reageren.

Het is weinig waarschijnlijk dat Van Grieken wordt uitgenodigd, zolang het cordon sanitaire rond zijn partij blijft bestaan. De koning tast immers bij zijn gesprekspartners de mogelijkheden voor een regeringsvorming af. Hij gaat na wie met wie in zee wil gaan. Als de voorzitters van de andere partijen aangeven dat ze niet willen regeren met het Vlaams Belang, heeft het weinig zin om die partij te betrekken bij de formatie, zo lijkt het.