Nieuwe ministerraad over migratiepact voor maandag

Er komt nog voor maandag een extra ministerraad over het VN-migratiepact. Dat heeft vicepremier Kris Peeters gezegd. De ministerraad komt er op vraag van de N-VA. Bij het verlaten van de Wetstraat 16 verklaarde staatssectretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) dat er momenteel bilaterale gesprekken lopen.

Gisteravond keurde de plenaire Kamer de aangescherpte resolutie goed die de regering vraagt in te stemmen met het migratiepact van de Verenigde Naties. De vraag is hoe het nu verder moet. Officieel stond het migratiepact niet op de agenda van de ministerraad, maar volgens de betrokken ministers moet het wel worden besproken vandaag.

Terwijl de vorige resolutie minder ver ging, expliciteert een amendement nu dat de regering het pact goedkeurt. Of dat in Marrakech of New York moet gebeuren, wordt niet verduidelijkt in de tekst. Aanleiding voor de aanscherping is de ‘vage’ repliek die de premier gaf tijdens het debat over de resolutie.

De extra ministerraad moet nog voor maandag gebeuren. Dan vertrekt premier Michel naar Marrakech. Wanneer precies, is nog niet bekend.

