Nieuwe commissie over repatriëringen

Een evaluatiecommissie met experts buigt zich vanaf vandaag over de gedwongen en vrijwillige terugkeer van migranten. Emeritus rechter Marc Bossuyt zal de werking in goede banen leiden. Dat schrijft de krant Het Laatste Nieuws.

Premier Charles Michel (MR) had de oprichting van zo'n commissie aangekondigd na het rapport van het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen (CGVS) over de vermeende folteringen in Soedan. Ze komt vanaf vandaag samen en zal dat maandelijks doen gedurende zeker twee jaar. Na een jaar komt er een tussentijds rapport met aanbevelingen.

Expert

Voorzitter Bossuyt is emeritus Internationaal Recht, voormalig commissaris-generaal van het CGVS, rechter en voorzitter van het Grondwettelijk Hof. "Een absolute expert", zegt staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA). De experts in de commissie zijn DVZ-baas Freddy Roosemont, zijn CGVS-collega Dirk Van de Bulck, Fedasil-chef Jean-Pierre Luxen, toplui van de politiediensten en afgevaardigden uit de luchtvaartsector.

Oppositiepartij sp.a diende eerder een wetsvoorstel in voor de oprichting van een evaluatiecommissie. "Ook op het kabinet speelden we al lang met dat idee. De Europese situatie is fors veranderd. En ik ben voorstander van transparantie. Toen de Soedan-zaak uitbarstte, heb ik met de premier besproken daar niet mee te wachten. De regering was het eens", aldus Francken.