Na de slechte verkiezingsresultaten: “Rode revolte binnen sp.a"

Voorlopig gaat het om een harde kern van een tiental sp.a-militanten, maar een manifest hebben ze al klaar: ‘Het Roodboek’. Het moet de leidraad worden van Sp.a Rood 2.0, een beweging die de partij opnieuw meer naar links wil duwen. “De partij ligt op apegapen”, is het oordeel van de kritische militanten, die zich spiegelen aan de aanpak van Jeremy Corbyn bij het Britse Labour.

Zo wordt sp.a Rood vanonder het stof gehaald, de beweging van Erik De Bruyn die ooit de partijtop deed zweten. Ze willen dat sp.a nóg linkser wordt, schrijft De Morgen. Na het magere resultaat van de sp.a bij de voorbije lokale verkiezingen, komen ze ook naar buiten met hun project. Het doel is om de partij op socio-economisch vlak weer een donkerrood verhaal te laten vertellen, met aandacht voor de zwakkeren en een sterke overheid. Als het gaat om integratie en samenleven, wordt de verlichting als heilig principe naar voren geschoven. En daar horen geen hoofddoeken bij, wel een streng migratiebeleid.

Masochistisch

En er klinkt nog kritiek binnen de socialistische partij. Hans Bonte, die in Vilvoorde als één van de weinige rode burgemeester een mooi resultaat neerzette, maakte in ‘De Zevende Dag’ brandhout van de decumulregeling van de sp.a. “De grootste masochistische maatregel die mijn partij ooit heeft ingevoerd”, vindt hij.

Voor voorzitter John Crombez wacht een harde analyse, want de kritiek is divers. Veel tijd om bij te sturen is er niet. In mei volgend jaar zijn het alweer Vlaamse en federale verkiezingen.

Foto: archief