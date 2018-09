N-VA wil sans-papiers effectief vervolgen

N-VA-fractieleider Peter De Roover wil dat sans-papiers die illegaal in ons land verblijven en geen asiel aanvragen, effectief vervolgd worden. Dat zegt hij in De Morgen en Het Laatste Nieuws. Hij roept minister van Justitie Koen Geens (CD&V) op om de wet toe te passen.

Wie hier illegaal verblijft en geen asiel aanvraagt, overtreedt de wet en riskeert een gevangenisstraf. "Maar de wet blijft vandaag dode letter", zegt De Roover, die in de aanpak van transmigranten een grote blinde vlek ziet. "Illegalen krijgen het bevel om ons land te verlaten, maar wie zijn voeten eraan veegt, riskeert niks? De mensen begrijpen dit niet meer."

Ontradend effect

De Roover gelooft dat de kans op een celstraf ontradend zal werken. N-VA kijkt daarom in de richting van CD&V voor de strijd tegen transitmigratie. "Je kan de handen van Theo Francken niet op de rug vastbinden en dan zeggen dat hij de boksmatch niet wint. Hij kan doen wat in zijn bevoegdheid ligt, maar juridisch zijn er ook opties. Ik verwacht dat minister van Justitie Geens een partner is in deze strijd."

Minister Geens en zijn CD&V lopen echter niet meteen warm voor het voorstel, aldus de kranten.