N-VA wil nucleaire strijdbijl niet begraven

N-VA is nog niet meteen van plan om een compromis te sluiten over de kernuitstap. De berichten dat de Vlaams-nationalisten de 'nucleaire strijdbijl wil begraven', zijn voorbarig, zegt de partijtop. "We zijn uiteraard bereid te praten op basis van gestaafde cijfers. Maar voor ons blijft het zoals het was en is: wij willen de kernuitstap, op voorwaarde dat het betaalbaar en duurzaam is en de bevoorradingszekerheid niet in het gedrang komt", zegt partijwoordvoerder Joachim Pohlmann.

N-VA zal zich niet langer mordicus verzetten tegen de sluiting van de kerncentrales in 2025. De partij stelde eind vorig jaar nog zijn veto tegen het Energiepact, maar lijkt nu bereid om daarvan terug te keren, schrijven De Morgen en Het Laatste Nieuws op basis van anonieme partijbronnen. Klopt niet, zegt partijwoordvoerder Joachim Pohlmann aan Belga.

De partij is "uiteraard bereid om te praten op basis van gestaafde cijfers", maar wacht de studie - die premier Michel eind vorig jaar had bevolen - nog af, zegt hij. "Zodra de studie er is, weten we waarover we aan het praten zijn."

Geen doorbraak

Voorlopig lijkt er dus nog geen doorbraak aan te komen in de onderhandelingen over het Energiepact. "Voor ons is het zoals het was en is: wij willen de kernuitstap, maar op voorwaarde dat het betaalbaar is en de bevoorradingszekerheid niet in het gedrang komt." Ook de duurzaamheid van het hele project blijft een issue. "We gaan als compensatie een heel pak CO2-uitstotende gascentrales moeten bouwen", benadrukt Pohlmann.

De regering lag eind vorig jaar nog overhoop over de sluiting van de kerncentrales. Die moet er volgens de wet en het regeerakkoord in 2025 komen. Regeringspartners CD&V, Open Vld en MR houden vast aan die kalender, N-VA ziet de centrales liever wat later dichtgaan.