N-VA wil geen quota voor vrouwen in regering

"Geslacht, afkomst, beperking, ... mag geen rol spelen om een mandaat te krijgen." Zo reageert N-VA-parlementslid Valerie Van Peel op de oproep van Open Vld-voorzitster Gwendolyn Rutten om in de volgende regering evenveel vrouwen als mannen mandaten te geven.

"Ik wil graag dat in de volgende regering, in 2019, er de helft mannen en de helft vrouwen zitten", zei Rutten in 'De Meulemeester in Debat: De Burgemeesters', het online debatprogramma van VTM NIEUWS. "Ik denk dat alle partijen dat zouden moeten onderschrijven. Tegen dan is het al 2019."

Dat is N-VA-politica Valerie Van Peel duidelijk niet van plan. "Wij onderschrijven het principe dat de meest bekwame persoon het mandaat moet krijgen, en dat daarbij geslacht, afkomst, beperking, ... geen enkele rol mag spelen", reageert ze op Twitter. "Dat lijkt mij een gezonder principe dan de mathematische oefening à tête du client. Toch bedankt."

Wij onderschrijven het principe dat de meest bekwame persoon het mandaat moet krijgen, en dat daarbij geslacht, afkomst, beperking, ... geen enkele rol mag spelen. Lijkt mij gezonder principe dan mathematische oefening à tête du client.. Toch bedankt. https://t.co/Razu2FA3ts — Valerie Van Peel (@valerievanpeel) 24 april 2018

