N-VA wil af van "achterpoortje voor migratie"

Het aantal verblijfsaanvragen voor familieleden van buiten Europa die financieel steunen op een EU-burger in ons land, is in drie jaar tijd vervijfvoudigd. N-VA wil dat “achterpoortje” voor familiehereniging dicht. De Dienst Vreemdelingenzaken is vragende partij.

Wie verblijfsrecht heeft gekregen in ons land, kan nadien maar een beperkt aantal familieleden via gezinshereniging laten overkomen. Het gaat om de echtgenoot, de minderjarige kinderen (meerderjarigen kunnen alleen als ze een handicap hebben) of de kinderen, als de persoon met papieren minderjarig is.

Daar stopt het in principe, al laat een Europese richtlijn toch enkele uitzonderingen toe. Zo kunnen Europeanen in ons land ook familieleden laten overkomen die financieel of medisch afhankelijk van hen zijn. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om een Fransman met Marokkaanse roots die in ons land woont en een neef uit Marokko op die manier aan papieren helpt.

Te ruime richtlijn

Dat migratiekanaal wordt de laatste jaren “explosief” veel vaker gebruikt, kaarten Theo Francken en Yoleen Van Camp (N-VA) aan. Waar er in 2015 nog maar 505 aanvragen werden ingediend, waren dat er dat in 2018 al 2.672. Francken gelooft dat de Europese richtlijn in 2014 - onder De Block - te letterlijk en te ruim is opgenomen in onze nationale wetgeving en hij wordt daarin bijgetreden door Freddy Roosemont, topman van de Dienst Vreemdelingenzaken. “We zien dat veel mensen uit buurlanden zich hier vestigen en dan aan een familiehereniging doen die eigenlijk officieel niet kan. Dit is écht een groot probleem.”

Francken wil het quasi automatische verblijfsrecht voor die mensen omvormen tot een mogelijkheid, en de Dienst Vreemdelingenzaken of de bevoegde minister een machtiging geven om geval per geval te bekijken.