N-VA vraagt regeringsverklaring en vertrouwensstemming

N-VA vraagt van “de nieuwe regering” een regeringsverklaring en een vertrouwensstemming in het parlement. Dat zegt fractieleider Peter De Roover aan ‘Het Laatste Nieuws’. “Wij willen weten in welk politiek spel we zitten voor we het parlementaire werk verderzetten.”

De voormalige coalitiepartner vraagt dus aan Charles Michel tekst en uitleg over haar nieuwe beleid. “Wij hebben van de regering een nieuw programma met nieuwe speerpunten gehoord. Wij willen graag weten wat deze regering van plan is”, zegt Peter De Roover, fractieleider van N-VA. “We noteren de woorden van Kris Peeters, dat blauw-oranje geen copy-paste wordt van de Zweedse coalitie. Hij zegt dat er een aantal accenten gelegd gaan worden.” De Roover vraagt een verklaring van de regering en een vertrouwensstemming. Hij wijst er op dat er morgen al commissiezittingen gepland staan. “Wij gaan geen technische chaos veroorzaken”, zegt hij, “maar we gaan ook geen politieke ontwerpen goedkeuren voor we weten in welk spel we zitten.” Met andere woorden: het parlementaire werk dreigt in de war gestuurd te worden.

Ook oppositiepartij Groen vindt het logisch dat deze regering het vertrouwen van het parlement vraagt. “Het parlement moet orde scheppen in de chaos”, licht Kristof Calvo toe. “Intussen zijn de juridische diensten van de Kamer de technische kwestie van de vertrouwensstemming aan het uitpluizen.”

De eis van N-VA geeft CD&V, Open Vld en MR een duidelijk signaal: van haar voormalige coalitiepartner moeten ze weinig ‘faveurs’ verwachten. La nouvelle opposition est arrivée.