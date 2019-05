N-VA-voorzitter Bart De Wever start morgen gesprekken voor Vlaamse regeringsvorming

N-VA-voorzitter Bart De Wever start morgen met de gesprekken voor de Vlaamse regeringsvorming. Hij nodigt één na één alle Vlaamse partijen uit en dat doet hij van klein naar groot. PVDA-voorzitter Peter Mertens is eerst aan de beurt.

De Wever zal de partijvoorzitters uitnodigen in het voorzitterschap van het Vlaams Parlement, laat hij weten. De kleinste Vlaamse partij, PVDA, is het eerst aan de beurt. Daarna volgen sp.a, Groen, Open Vld, CD&V en Vlaams Belang, in die volgorde. Eindigen doet hij met zijn eigen partij N-VA, die zondag ondanks verlies opnieuw de grootste werd in Vlaanderen.

De N-VA-voorzitter voert meteen ook een mediastilte in. "Om de gesprekken in alle sereniteit te laten verlopen", klinkt het.

N-VA boekte zondag verlies, maar blijft wel de grootste partij in Vlaanderen. Bart De Wever kondigde al snel aan het initiatief voor de regeringsvorming te zullen nemen. Ook Vlaams Belang, de grote winnaar van de stembusgang, wordt uitgenodigd. De Wever zei na het partijbureau van vanmiddag "met een open vizier" naar de gesprekken te kijken. "Ik wens vandaag niets uit te sluiten", klonk het.