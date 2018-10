N-VA past definitief voor coalitie met Forza Ninove

De N-VA past definitief voor een coalitie met Forza Ninove. "Na intern overleg en aftoetsen met de nationale partijleiding is het bestuur tot de conclusie gekomen niet in te gaan op de uitnodiging van Forza Ninove", zegt de N-VA. De Vlaamse nationalisten kiezen voor de oppositie.

De N-VA legt de bal duidelijk in het kamp van de Open Vld en Samen. "De kiezer ziet N-VA duidelijk niet als geschikte partij om de problemen die Ninove wel degelijk kent, op te lossen. Deze impasse die is veroorzaakt door de huidige meerderheid, kan beter worden opgelost door partijen die hiervoor een duidelijk mandaat hebben gekregen en een comfortabele meerderheid op de been kunnen brengen."

Maar ook de Open Vld en Samen weigeren in een meerderheid met Forza Ninove van Guy D'Haeseleer te stappen. De impasse in Ninove is compleet.

