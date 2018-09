N-VA Oostende beticht Vande Lanotte van verduistering geld basketclub

De Oostendse afdeling van N-VA beticht burgemeester Johan Vande Lanotte (sp.a) ervan geld van basketbalclub BC Oostende te hebben laten verdwijnen in eigen zakken. Volgens lijsttrekker Björn Anseeuw ging er de voorbije twaalf jaar ook al 2,4 miljoen euro stadsgeld naar de club. Vande Lanotte ontkent.

N-VA brengt elementen naar voren, waarmee de partij wil bewijzen dat de stad BCO jarenlang financierde en dat ook burgemeester Vande Lanotte daarbij geld in eigen zakken stak. Zo meent Anseeuw dat de club maandelijks een bedrag betaalt van 3.650 aan de cvba Versluys Dôme, dat via het Autonoom Gemeentebedrijf Stadsvernieuwing een stadsbedrijf is. Niet enkel de huur en het gebruik van de zaal zit daarin, maar ook andere diensten. Die worden volgens Anseeuw op hun beurt door de stad uitbesteed aan BC Oostende zelf.

"Daarvoor krijgt BCO van de stad een veelvoud van de huur terug die ze zelf betaalt aan de stad." Bovendien zou de stad via de cvba Versluys Dôme ook voor de nutsvoorzieningen hebben betaald, meent de N-VA'er die het gedrag gortig noemt. In totaal zou er 2,38 miljoen euro van de stadskast naar BCO zijn gevloeid.

Vande Lanotte ontkent

Anseeuw zegt dat er ook geld richting burgemeester verdwijnt, maar die ontkent met klem. "De bewering van N-VA dat het Oostendse Stadsbestuur 2,3 miljoen euro stadsgeld naar de basketclub stuurde, is grotesk. De basketzaal is door de cvba gezet zonder 1 euro aan stadsgeld. De cvba beheert de zaal. Vanuit het stadsbestuur is in een periode van 12 jaar maar één subsidie voorzien van 350.000 euro voor brandbeveiligingswerken", aldus Vande Lanotte.

Vuile oorlog

Over de zakkenvullerij zegt hij: "In 2011-2012 had BCO het financieel moeilijk. Ik heb toen via mijn bedrijf Mabuspo eenmalig een kost van 31.345,83 euro overgenomen en betaald, zijnde de loonkost voor de scouting. Als BCO opnieuw financieel gezond was, kon dit eventueel terugbetaald worden. Finaal heeft BCO tot slot van alle rekeningen 9.000 euro, zonder btw, van die 31.345,83 euro terugbetaald. Ik heb dus geen financieel voordeel gedaan, maar dat seizoen, eenmalig, wel 22.345 euro bijgedragen voor de financiële gezondmaking van het basket", zegt de burgemeester.

"Het is duidelijk dat de N-VA, na Antwerpen, ook in Oostende een vuile oorlog wil voeren. Ze reppen met geen woord over de toekomst van Oostende, van de stad. Bij gebrek aan inhoud moeten er persoonlijke aanvallen komen, met onzinnige beweringen. De beschadigingsoperatie is dus duidelijk gestart", aldus Vande Lanotte.

Foto: archief