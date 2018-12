N-VA Ninove zet Joost Arents uit partij

In Ninove is Joost Arents van N-VA uit de partij gezet omdat hij steun gaf aan de coalitie van Open Vld en Samen. Dat heeft de lokale afdeling gisterenavond beslist. "Ik zal als onafhankelijke zetelen", zegt Arents.

Arents zei eeerder nog dat hij hoopte dat hij in de partij kon blijven, omdat hij wou verbinden zoals Bart De Wever in Antwerpen. "Voor mezelf blijf ik nog altijd N-VA. Het alternatief was de stad in handen geven van extreem rechts", zei hij bij de voorstelling van de nieuwe coalitie.

In Ninove dreigde de onbestuurbaarheid nadat Guy D'haeseleer van Forza Ninove, die zetelt in het Vlaams Parlement voor Vlaams Belang, met 15 zetels er 2 te kort had voor een absolute meerderheid. Open Vld haalde 9 zetels en Samen 7 zetels.

De huidige burgemeester Tania De Jonge (Open Vld) liet twee weken geleden weten geen coalitie te kunnen vormen met N-VA en Samen, maar met de steun van Arents heeft de nieuwe coalitie nu toch 17 van de 33 zetels.

