N-VA mag op 11 juli geen vlaggen uitdelen

Op de Vlaamse feestdag wil N-VA 40.000 Vlaamse vlaggen uitdelen onder haar leden, maar dat mag dit jaar niet. Dat staat vandaag in Het Nieuwsblad. 11 juli valt namelijk in de sperperiode, waarin politieke partijen geen propaganda mogen verspreiden.

Minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA) heeft een brief gestuurd naar de verkiezingscommissie om te vragen of er geen uitzondering mogelijk is. En dat stoot op veel kritiek, zowel bij coalitiepartners als bij oppositiepartijen.

Duidelijke wet

"De wet is duidelijk”, zegt Vlaams fractieleider Koen Van den Heuvel (CD&V). “Als je een uitzondering maakt voor 11 juli, kun je in principe een uitzondering maken voor elke kermis in de sperperiode.”

Oppositielid en fractieleider Joris Vandenbroucke (SP.A) kan er niet bij dat de minister uitleg moet vragen bij een ­decreet dat ze zelf heeft opgesteld. “N-VA wil gewoon meer geld spenderen aan haar campagne terwijl de regels glashelder zijn.”