N-VA: "Madrid kan niet blijven wegkijken"

"Europa moet nu zijn verantwoordelijkheid opnemen" , zo heeft Vlaams parlementslid voor N-VA Karl Vanlouwe gezegd na afloop van de speech van de afgezette Catalaanse president Carles Puigdemont in Brussel. "Madrid kan niet blijven wegkijken."

Een achttal parlementsleden van de N-VA tekende present in het Square-Brussels Meeting Centre om steun te betuigen aan de Catalaanse zaak. "Opvallend, de nationalistische en regionalistische partijen hebben de verkiezingen gewonnen in heel moeilijke omstandigheden. Ministers en kandidaten zaten in de cel of werden aangehouden", aldus Vanlouwe.

Spanje gaf hen niet dezelfde mogelijkheden, maar ze hebben gewonnen, verwees hij naar de meerderheid die de partijen van het onafhankelijkskamp samen behalen. "Dit is een oproep voor dialoog tussen Barcelona en Madrid." De Partido Popular van premier Mariano Rajoy "heeft heel zwaar verloren, een duidelijk signaal", besluit Vanlouwe.

Ook Kamerlid Peter Luykx toonde zich een tevreden man. "In de moeilijke omstandigheden waarin deze verkiezingen plaatsvonden, hebben de pro-onafhankelijkheidspartijen toch een meerderheid behaald. Ik ben benieuwd naar de reactie van Rajoy."