N-VA houdt been stijf over Migratiepact: “Zeer problematisch”

De N-VA is niet van plan te wijken van haar standpunt over het Migratiepact. “Voor ons is de tekst zeer problematisch naar inhoud”, klinkt het in een persbericht. Voor de camera wil niemand voorlopig reageren, om de premier niet verder aan te vallen.

De discussie over het Migratiepact zorgt al dagen voor spanning binnen de federale regering. De partij van Bart De Wever wil niet dat ons land het pact ondertekent omdat het akkoord het veel moeilijker zou maken om onze grenzen te sluiten. De partijvoorzitter wilde vanochtend zelf niet reageren voor de camera, om premier Charles Michel niet rechtstreeks aan te vallen.

Die laatste had nochtans enkele maanden geleden tijdens zijn toespraak voor de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties gezegd dat ons land het globale pact over de migratie zou tekenen. Vorige week moest de premier die woorden inslikken nadat de N-VA het akkoord verwierp. “Deze tekst tekenen we niet”, liet de woordvoerster van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) weten.

Regeringsbeleid

In een persbericht legt de N-VA nu uit waarom ze zich niet achter de tekst kan scharen. “Voor ons is de tekst zéér problematisch naar inhoud”, klinkt het. “De partij maakt zich grote zorgen over mogelijke juridische implicaties. De tekst gaat in tegen het gevoerde regeringsbeleid. Deze inschatting zullen wij binnen de regering verdedigen.”

Hoofd koel houden

Open Vld en CD&V blijven premier Michel wel steunen. Volgens de twee coalitiepartners is het Migratiepact helemaal niet in strijd met het regeringsbeleid. Vicepremier Alexander De Croo (Open Vld) benadrukte gisteren in de studio van VTM NIEUWS dat de regering het hoofd koel moet houden. “Niemand heeft baat bij een crisis”, zei hij.

