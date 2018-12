N-VA haalt campagne over migratiepact offline na ophef

N-VA heeft de campagne over het migratiepact, die ze enkele uren voor het kernkabinet online plaatste, weer offline gehaald na de ophef die er rond ontstond. Ook de meerderheid en oppositie reageerden fors op de actie van N-VA. Het kernkabinet van vanmiddag werd ook uitgesteld.

Net nu de relaties tussen de regeringspartijen stilaan tot een kookpunt komen over het VN-migratiepact, lanceerde N-VA via sociale media en met behulp van opvallende beelden een opmerkelijke campagne tegen de tekst. Op een van de beelden was de slogan “VN-migratiepact = focus op behoud eigen cultuur van de migrant” te lezen.

De campagne werd twee uur voor de voorziene start van het kernkabinet online geplaatst en dat heeft kwaad bloed gezet, zegt VTM NIEUWS-journalist Jan De Meulemeester. Ook de meerderheid en oppositie reageert fors. “Ik begrijp niet wat N-VA doet, deze campagne is onfatsoenlijk, zeker de beelden. En er staan dingen in die niet correct zijn”, zegt Kris Peeters (CD&V) aan VTM NIEUWS.

"Laagdrempelige" boodschap

Volgens partijwoordvoerder Joachim Pohlmann wilde N-VA "laagdrempelig" zijn om ervoor te zorgen dat de bezwaren tegen de tekst gekend zijn en dat het inhoudelijke debat wordt gevoerd.

"De afgelopen uren is er commotie ontstaan rond de campagne die de N-VA vandaag lanceerde. We vinden het belangrijk dat het inhoudelijke debat over het migratiepact wordt gevoerd en dat onze bezwaren gekend zijn bij de bevolking", zegt Pohlmann.

Volgens de partijwoordvoerder wilde N-VA een "laagdrempelige" boodschap de wereld insturen. "Maar de campagne heeft door de gekozen beelden haar doel voorbijgeschoten en wordt daardoor verkeerd begrepen. Het bevordert het debat niet en is nu een politiek feit geworden. Daarom stoppen we de campagne." N-VA wil het debat wel "verder inhoudelijk voeren", benadrukt hij.

