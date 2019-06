N-VA grote verliezer in Bilzen, Johan Sauwens op kop

Met vijf van de dertien stembureaus geteld lijkt 'Trots op Bilzen' van CD&V-er Johan Sauwens de nieuwe gemeenteraadsverkiezingen in Bilzen te winnen. N-VA krijgt zware klappen, en Vlaams Belang gaat er twee zetels op vooruit.

De Raad van State heeft de verkiezingen in Bilzen van oktobevorig jaar ongeldig verklaard, en dus moesten de Bilzenaren vandaag opnieuw naar de stembus. Afgelopen week was de Limburgse gemeente dan ook opnieuw politiek strijdtoneel, want partijen hoopten er nog wat extra zetels binnen te halen.

In oktober won de lijst van Sauwens de verkiezingen en haalde twaalf zetels binnen. Toch belandde 'Trots op Bilzen' in de oppositie. Beter Bilzen (9 zetels), N-VA (6 zetels) en Bilzen Bruist (3 zetels) vormden er een bestuur.

Maar aan die coalitie lijkt vandaag al meteen een einde te komen, want zowel N-VA als Bilzen Bruist verliezen fors. N-VA zakt van 6 naar 3 zetels, Bilzen Bruist houdt er nog maar een over.

Trots op Bilzen verstevigt zijn score en haalt nog een extra zetel binnen.