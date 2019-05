N-VA: “Digitaal inschrijven op school zo snel mogelijk afschaffen”

Ouders moeten zelf opnieuw kunnen kiezen waar hun kind naar school gaat. Dat zegt N-VA-voorzitter Bart De Wever aan VTM NIEUWS na een congres van de partij rond onderwijs. “We moeten zo snel mogelijk af van het huidige systeem waarin een computer beslist”, zegt De Wever.

Met de vierde 'V-dag', ditmaal rond onderwijs, wil N-VA het onderwerp bovenaan de politieke agenda plaatsen, en valt meteen het beleid van huidig Vlaams minister van onderwijs Hilde Crevits (CD&V) aan. Die is de bezieler van het digitaal inschrijvingssysteem voor scholen, dat komaf moet maken met kamperen aan de schoolpoort.

Maar niet iedereen is tevreden met dat systeem. "Nu bepaalt een computer waar je kind komt, en we merken heel veel onvrede bij Vlaamse ouders. Men wil vrije schoolkeuze en we moeten dat terug proberen garanderen", zegt De Wever.

N-VA wil dan ook zo snel mogelijk af van het systeem. "Wij willen straks de capaciteit van de scholen uitbouwen om de vrije schoolkeuze te garanderen."