N-VA blijft de grootste in Antwerpen, Groen tweede

De N-VA van huidig burgemeester Bart De Wever heeft de verkiezingen in Antwerpen gewonnen. De Vlaams-nationalisten halen 35,3 procent van de stemmen. Groen stijgt met 10,2 procent en wordt zo de tweede grootste partij onder Wouter Van Besien. Sp.a wint nipt de strijd om de derde plek van Vlaams Belang.

De N-VA van Bart De Wever gaat er 2,4 procent op achteruit ten opzichte van de verkiezingen van 2012, maar blijft stevig in het zadel. Wouter Van Besien verdubbelt met Groen zijn score van 2012, en toonde zich euforisch in zijn speech. "Wat een prachtige dag", klinkt het.

"Niet met N-VA"

Een tevreden Van Besien, die beseft dat hij een belangrijke rol zal spelen in de coalitievorming. "Het huidige bestuur behoudt een nipte meerderheid. We zijn bereid onze verantwoordelijkheid te nemen, maar we zijn niet bereid om met N-VA een coalitie te vormen", zegt hij aan VTM NIEUWS.

Derde plaats

Jinnih Beels (sp.a) is minder tevreden met het resultaat van haar partij. De socialisten zijn de derde partij van Antwerpen en halen 11,4 procent. Vlaams Belang consolideert de uitslag van zes jaar geleden.

Voor CD&V draaien de verkiezingen uit op een sisser, de partij haalt net geen zeven procent van de stemmen. Kris Peeters gaf dan ook al aan dat de sjerp onrealistisch lijkt. Ook Philippe De Backer kan Open Vld niet naar een hoge score loodsen, de liberalen stranden op 5,6 procent.

Formatie

Het belooft een moeilijke formatie te worden in Antwerpen. De huidige coalitie van N-VA, CD&V en Open Vld zou een nipte meerderheid behouden, iets wat niet wenselijk lijkt. Een coalitie tussen Groen of sp.a met de N-VA lijkt steviger. Toch hadden beide linkse partijen al aangegeven niet met de N-VA in zee te willen gaan.