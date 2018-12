"N-VA is bezig schuld door te schuiven"

CD&V-Kamerfractieleider Servais Verherstraeten reageert wat geschrokken op de volgens hem "enorm scherpe" uitspraken van N-VA-Kamerfractieleider Peter De Roover. Die laatste noemde het migratiepact in De Ochtend een "rode lijn". "Naar Marrakesh gaan kan niet met een regering waar N-VA deel van uitmaakt", aldus De Roover. Volgens Verherstraeten is N-VA al volop bezig om de schuld voor de mogelijke val van de regering door te schuiven.

Nog voor de top van de regering-Michel vandaag opnieuw samenkomt om een uitweg te zoeken uit de impasse over het migratiepact, maakt N-VA-Kamerfractieleider Peter De Roover duidelijk dat de onderhandelingsmarge voor zijn partij bijzonder smal is. Het pact is voor de N-VA een "rode lijn" en de Belgische regering kan volgende week niet naar Marrakesh gaan om het pact te steunen. "Dat kan niet met een regering waar N-VA deel van uitmaakt", aldus De Roover. Volgens De Roover is een oplossing enkel mogelijk als de andere regeringspartners dit dossier niet doordrukken tegen de wil van N-VA in.

"Dit baart me zorgen", reageert CD&V-Kamerfractieleider Servais Verherstraeten. "In een meerderheid heb je vaak discussies, maar in een meerderheid heb je geen vetorecht. Je bent verplicht om te zoeken naar een consensus", aldus Verherstraeten in De Ochtend. "Maar als je zo communiceert, maak je de kans op een compromis kleiner", klinkt het.

Volgens Verherstraeten gaan de woorden van De Roover ook in tegen de gemaakte afspraken. "Men heeft zich binnen de regering geëngageerd om dit vandaag binnen de kern te bespreken. Daar zou gesproken worden over de dertig bemerkingen die N-VA heeft. Maar dat staat haaks op de verklaringen van De Roover", aldus Verherstraeten.

Volgens de CD&V-fractieleider is N-VA al bezig de zwartepiet voor de eventuele val van de regering door te schuiven.

Zelf hoopt Verherstraeten dat er alsnog een compromis gevonden kan worden. Zijn partij pleit voor een oplossing met een toegevoegde interpretatieve nota. Dat element ontbreekt volgens Verherstraeten in de resoluties die dinsdag ook op de tafel liggen van de Kamercommissie Buitenlandse Betrekkingen.