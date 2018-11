N-VA bestempelt VN-migratiepact als inhoudelijk "zeer problematisch"

Regeringspartij N-VA blijft zich verzetten tegen het VN-migratiepact of het Global Compact for Migration. De partij vindt de inhoud ervan "zéér problematisch" en ze maakt zich ook "grote zorgen over de mogelijk juridische implicaties". De tekst van het pact "gaat ook in tegen onze visie op migratie en volgens ons ook tegen het gevoerde regeringsbeleid", zo staat te lezen in een verklaring die het N-VA-partijbestuur aan Belga heeft bezorgd. De partij zal die bezwaren ook bespreken "binnen de regering".

De discussie over het VN-migratiepact lijkt voor hoogspanning in de regering-Michel te zorgen. Regeringspartij N-VA blijft zich namelijk verzetten tegen het zogenaamde Pact van Marrakesh, een pact met internationale afspraken rond migratie. Dat terwijl premier Charles Michel in september, tijdens de Algemene Vergadering van de VN in New York, had gezegd dat ons land het pact zou ondertekenen.

Het partijbestuur van N-VA heeft zich deze voormiddag over het migratiepact gebogen. "Voor de N-VA is de tekst zéér problematisch naar inhoud", zo staat te lezen in een geschreven verklaring. "De partij maakt zich eveneens grote zorgen over de mogelijke juridische implicaties van het Compact. De tekst gaat in tegen onze visie op migratie en volgens ons ook tegen het gevoerde regeringsbeleid. Deze inschatting zullen wij binnen de regering kenbaar maken, uitleggen en verdedigen", luidt het.

N-VA-voorzitter Bart De Wever wilde na afloop van het partijbestuur geen bijkomende commentaar kwijt. Ook tijdens een lange achtervolging langs de trappen en gangen van het Vlaams Parlement wilde De Wever aan de pers enkel kwijt dat er een verklaring was uitgestuurd en dat daarin alles stond.

Met haar verklaring lijkt N-VA de druk op premier-Michel te verhogen. De premier, die niet wilde reageren, liet vorige week nog verstaan dat er pas in de weken na zijn verklaring voor de VN - waar dus de steun voor het pact was toegezegd - vanuit verschillende Europese landen vragen zijn gerezen over de tekst. De regering sprak vorige week af een juridische analyse te laten uitvoeren naar de tekst. Er loopt ook overleg met andere Europese landen.

