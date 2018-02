N-VA Beringen ontslaat bestuurslid na racisme

N-VA Beringen heeft een van haar bestuursleden ontslagen nadat hij op Facebook de dochters van voormalig VRT-journalist Johan Depoortere een verkrachting had toegewenst. Dat deed hij omdat Depoortere in Humo zijn spreekwoordelijke middenvinger had uitgestoken naar N-VA-kopstuk Theo Francken.

Depoortere vangt vluchtelingen uit het Maximiliaanpark bij hem thuis op "als middenvinger" naar Francken. Dit tot onvrede van Jimmy Moons die als reactie op Facebook schreef "dat ze hem en zijn vriendinnen, dochters maar eens goed verkrachten. Dan weet hij weer waarom dat volk niet deugt." Een brug te ver, vindt N-VA, die Moons prompt aan de deur zet.

In Knack motiveert N-VA-fractieleider in Beringen Werner Janssen de beslissing om Jimmy Moons aan de deur te zetten. "De lokale afdeling heeft beslist dat dit niet door de beugel kan. Zijn partijkaart wordt ingetrokken", klink het.