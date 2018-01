N-VA belooft fietsersbrug over de Schelde

Als het van N-VA afhangt, moet de fietsersbrug over de Schelde in Antwerpen voor het einde van de volgende legislatuur in 2024 klaar zijn. “De brug is een verkiezingsbelofte en die zullen we waarmaken”, zegt schepen Rob Van de Velde in Gazet van Antwerpen.

De plannen voor de brug over de Schelde staan al in het strategisch ruimtelijk structuurplan van de stad, maar tot nu toe was het idee niet concreet. Momenteel liggen er twee voorstellen op tafel: een verbinding ter hoogte van het gebouw van het hof van beroep op het Zuid, dat gesloopt zal worden, en een verbinding tussen de linker- en de rechteroever ter hoogte van de Kennedytunnel.

“Tijd is rijp”

Dat het plan voor een fietsersbrug nu pas concreet wordt, is logisch, zegt de Antwerpse schepen van Stadsontwikkeling Rob Van de Velde (N-VA) in Gazet Van Antwerpen. “De tijd is er rijp voor en we merken dat er nu bij de bevolking een draagvlak is voor dit project. Het aantal mensen dat de fiets neemt om zich te verplaatsen, is enorm toegenomen. De brug is een verkiezingsbelofte van N-VA en die zullen we realiseren.” Wat nu volgt, is een uitgebreid onderzoek naar de haalbaarheid van de brug.