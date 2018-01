Motie van wantrouwen tegen Francken

Straks dienen de oppositiepartijen een motie van wantrouwen in tegen staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) na de Soedanrel en wordt ook premier Charles Michel (MR) uitgehoord. Het is de eerste keer sinds het kerstreces dat in het parlement gedebatteerd wordt over de kwestie.

Een ontslag is voor de meerderheid helemaal niet meer aan de orde, na een ultimatum daarover van N-VA-voorzitter Bart De Wever. “Als men aan Theo Francken vraagt om ontslag te nemen, dan zal de N-VA zich terugtrekken uit de regering. Daarover wil ik heel duidelijk zijn”, zei De Wever aan VTM NIEUWS. “Ik sta achter Theo en ik ga hem niet laten vallen. In geen enkel geval.”

“CD&V maakt beleid Francken mogelijk”

“Het is CD&V dat dit beleid van Francken mogelijk maakt”, zegt Groen-parlementslid Wouter De Vriendt voor de aanvang van de plenaire vergadering aan VTM NIEUWS. “Francken is te gretig in terugsturen en loog.”

De Vriendt wijst ook met verwijtende vinger naar meerderheidspartij CD&V. “Altijd als zijn beleid hier ter tafel ligt, drukken die van CD&V op het groene knopje”, zegt hij. Daarmee deelt De Vriendt ook een sneer uit naar CD&V-parlementslid Nahima Lanjri. Die laatste uitte al meerdere keren kritiek op de staatssecretaris en zijn beleid.

Soedanrel

Francken kwam eind december in een lastig parket na enkele getuigenissen van door ons land gerepatrieerde Soedanezen. Die getuigden dat ze bij aankomst in hun thuisland onmiddellijk werden opgepakt en gefolterd. Francken zei toen dat er een onderzoek zou gestart worden en dat er sowieso geen vluchten meer gepland stonden de komende weken. Later gaf hij toe dat er eigenlijk wél nog een vlucht gepland stond en dat hij daar niet van op de hoogte was toen hij communiceerde. Hij liet de vlucht onmiddellijk schrappen.

Uithaal Francken

Maar ook de bitse uithaal van Francken naar de premier viel niet in goede aarde. "Ik heb dat onderzoek bevolen, niemand anders”, zei hij voor de camera van VTM NIEUWS, waar hij de uitspraken van Michel "absurd" noemde. "Theo heeft zich ook verontschuldigd. Hij is vaak de kop van Jut, hij wordt belaagd door mensen. We blijven allemaal mensen."