Monstercoalitie in Gent met kartel sp.a-Groen, Open Vld en CD&V in de maak

In Gent is er dan toch een coalitie in de maak. Het kartel sp.a-Groen, Open Vld en CD&V zijn overgegaan tot coalitiegesprekken. Dat is bevestigd aan VTM NIEUWS. Over mandaten en over de sjerp is nog onduidelijkheid.

Gisteren nam Mathias De Clercq (Open Vld) de CD&V van Mieke Van Hecke onder de arm om samen een bestuur op de been te brengen. "De voorbije weken en maanden hebben we vastgesteld dat er sterk wederzijds respect is tussen Mieke Van Hecke en mezelf", zegt De Clercq. "Gezien Mathias zijn overweldigende score willen we de krachten bundelen om een nieuwe coalitie op de been te brengen", voegt Van Hecke toe.

Termont

Uittreden burgemeester Daniël Termont (sp.a) was niet bij de onderhandelingen, maar het tegenvallende verlies van zijn partij, steekt duidelijk. Toen hij het stadhuis deze middag verliet, reageerde hij misnoegd op een vraag van onze politieke journalist Dirk Van den Bogaert. "Geen commentaar. Begrijpt u dat niet? Dat is Nederlands, volg een cursus Nederlands alstublieft", reageert hij bits.