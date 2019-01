Moeilijke regeringsvorming dreigt na mei: “Iedereen kan het met iedereen doen”, voorspelt Carl Devos

Op 26 mei trekken we opnieuw naar de stembus. Deze keer voor de Europese, Vlaamse én federale verkiezingen. En bij die laatste kondigt zich nu al een ingewikkelde regeringsvorming aan. “Het wordt de minst voorspelbare regeringsvorming”, voorspelt professor Politicologie aan de Universiteit Gent Carl Devos. “Zo zou er op Vlaams niveau een coalitie met N-VA en sp.a kunnen komen en op federaal niveau met groenen en liberalen. Want ongeveer iedereen kan het met iedereen doen.”

De gemeenteraadsverkiezingen van oktober zijn nog maar net verteerd of de volgende verkiezingen komen er al aan. In mei dit jaar trekken we naar de stembus voor de Europese, Vlaamse en federale verkiezingen.

Premier Charles Michel (MR) struikelde over het thema van migratie en de N-VA is daarop afgehaakt. Toch zal migratie niet het enige thema in de kiescampagne van de Vlaamse nationalisten zijn, voorspelt professor Devos.

Migratie niet enige thema

“Voor de N-VA zal migratie uiteraard een heel belangrijk thema zijn, maar ik denk niet dat dat het enige thema zal zijn”, zegt Devos in een interview met VTM NIEUWS. “Want de partij moet ook aantrekkelijk zijn voor de centrumkiezers en dus zal ze andere, zachtere thema’s naar voren schuiven. Als ze enkel over het migratiethema zou spreken, zou ze te hard en te rechts zijn voor de centrumkiezer.”

Niet alleen de N-VA maakt van migratie een belangrijk thema, ook het Vlaams Belang speelt daar handig op in. “Dat het op 26 mei nog over het migratiethema zal gaan, speelt ook in het voordeel van het Vlaams Belang. Die partij zal erop wijzen dat de regering mét N-VA veel heeft gesproken over migratie, maar op het terrein weinig heeft gedaan.”

Ruzies in Gent

CD&V tracht zich intussen in het centrum op de been te houden. De andere regeringspartij, Open Vld, moet zich volgens Devos naar aanleiding van de verkiezingen niet heel veel zorgen maken over de interne ruzies in Gent, maar wél om de N-VA. “Die ruzies zijn te lokaal en liggen te ver van de verkiezingen. Het probleem van Open Vld is dat N-VA zich in de regering-Michel op sociaaleconomisch vlak veel liberaler heeft gedragen dan Open Vld zelf.”

Personeelstekort bij sp.a

Sp.a is dan weer enkele belangrijke burgemeesterssjerpen kwijtgespeeld bij de gemeenteraadsverkiezingen. Maar dat wil niet meteen zeggen dit het einde van de sp.a is. “Ze hebben wel de goede thema’s vast, bijvoorbeeld de gestegen levensduurte. Het probleem van de partij is dat ze niet het goede personeel hebben om die boodschap uit te dragen”, zegt Devos. “Tenzij ze alsnog Jinnih Beels in de strijd gooien.”

Hoge verwachtingen Groen

Groen koestert dan weer hoge verwachtingen. “Groen is zonder enige twijfel in goeden doen”, vindt Devos. “Maar ze hebben altijd al sterk gescoord in peilingen en achteraf bleek dat het soms moeilijker was om die steun ook om te zetten in stemmen. Dat zou nu wel weer eens het geval kunnen zijn.”

Iedereen met iedereen

Na de verkiezingen kondigt zich dan ook nu al een ingewikkelde regeringsvorming aan. “Het wordt niet noodzakelijk de langste regeringsvorming ooit, maar wel de minst voorspelbare. Zo zou er op Vlaams niveau een coalitie met N-VA en sp.a kunnen komen en op federaal niveau met groenen en liberalen. Want ongeveer iedereen kan het met iedereen doen.”