Mo Ridouani (sp.a), de burgemeester van Leuven, reageert teleurgesteld op de verkiezingsuitslag. Maar hij is niet kwaad op de kiezers van Vlaams Belang. De eerste allochtone burgemeester in Vlaanderen vindt dat we ons moeten afvragen waarom mensen voor Vlaams Belang hebben gekozen.

Zelf was Ridouani twaalf in 1991, op Zwarte Zondag. Zijn familie was toen bang dat ze weg moesten uit ons land. Nu merkt hij dezelfde angst bij mensen.