Ministers buigen zich over betonstop

De Vlaamse ministers buigen zich vandaag op over de betonstop. Er is nog steeds onduidelijk over de vergoedingen voor (bouw)grond waarop niet meer gebouwd mag worden. Dat schrijft Het Laatste Nieuws.

De betonstop (Beleidsplan Ruimte Vlaanderen) houdt in dat er vanaf 2040 niet meer mag gebouwd worden in nieuwe open ruimtes. Eigenaars van bouwgrond waarop daardoor niet meer gebouwd mag worden, worden volledig vergoed, zegt bevoegd minister Schauvliege (CD&V).

Het is echter nog niet duidelijk wat er gebeurt met gronden die bouwgrond zouden kunnen worden. Volgens Schauvliege moeten ook die eigenaars voor honderd procent vergoed worden. Verschillende steden trokken echter al aan de alarmbel, omdat de betonstop hen door die regel heel wat meer zou kosten dan vooraf gedacht.

Volgens Joke Schauvliege zijn die berekeningen "te voorbarig". "We moeten dat geval per geval bekijken, op basis van objectieve factoren die de waarde van het perceel kunnen beïnvloeden. Maar sowieso wentelen we de kost niet af op de gemeenten, ook Vlaanderen zal daartoe bijdragen." Hoeveel de bijdrage van Vlaanderen zal zijn, is echter nog niet duidelijk.