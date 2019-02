Minister-president Bourgeois: “de sociale afbraak is niet gebeurd. Wie dat zegt, vertelt onwaarheden"

Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA) haalt uit naar de vakbonden “de sociale afbraak is niet gebeurd. Wie dat zegt, vertelt onwaarheden. Dat is populistisch en volgens mij zit daar een politieke agenda achter”, zei hij bij VTM NIEUWS.

Minister-president Geert Bourgeois betreurt de nationale staking, maar heeft het zo mogelijk nog moeilijker met de argumenten die de vakbonden in de strijd gooien. Zo wordt er volgens hem gesproken over "sociaal afbraakbeleid", "pure horror" en een toename van de ongelijkheid.

Maar dat klopt niet in de feiten, meent Bourgeois op basis van een eigen fact check op zijn website. Bourgeois somt een reeks cijfers en feiten op die het ongelijk van de vakbonden moeten aantonen.

Enkele voorbeelden: in 2018 bedroegen de sociale uitgaven van ons land volgens de OESO 28,9 procent van het bbp. Van alle industrielanden heeft alleen Frankrijk heeft een nog hoger percentage. Verder is België met een gini-coëfficiënt van 0,26 (waarbij 0 staat voor absolute gelijkheid en 1 voor absolute ongelijkheid) een van de minst ongelijke landen in Europa. Bourgeois verwijst ook naar het onderzoek van de KU Leuven waaruit blijkt dat de koopkracht van de gezinnen tussen 2014 en 2020 met 5,2 procent is gestegen.

Bourgeois citeert nog een rist andere cijfers (bijvoorbeeld over de jobcreatie en de toeslagen in de kinderbijslag) om zijn punt te maken. "Wil ik met al deze cijfers zeggen dat er geen enkel probleem is? Uiteraard niet. Elke arme is er voor mij één te veel en we moeten blijven werken aan een warm en sociaal Vlaanderen. Ik wil enkel aantonen dat we in dit land, en zeker in Vlaanderen, een heel sociale samenleving hebben, wat enkel mogelijk is met een sterke economie. Sterk en sociaal, dat is mijn motto", luidt het.

"Geen achteruitgang op sociaal vlak"

Bourgeois countert daarom de klassieke kritiek uit vakbondshoek dat de federale en Vlaamse regering hebben geleid tot sociale afbraak. "De huidige centrumrechtse regeringen hebben absoluut geen achteruitgang betekend op sociaal vlak, wel integendeel. Als vakbonden dit beleid 'pure horror' noemen, kan ik dat helaas niet anders omschrijven dan leugenachtig populisme. De waarheid heeft ook haar rechten", besluit Bourgeois.