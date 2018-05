Minister Geens neemt geen ontslag

Minister van Justite Koen Geens (CD&V) stapt niet op uit de federale regering. Dat zei hij vanmiddag in De Kamer. Geens staat in het oog van de storm na de aanslag in Luik, maar vindt niet dat hij grote fouten heeft gemaakt. Hij gaat niet in op de vraag van Vlaams Belang.

"Een fractie onder u heeft mijn ontslag gevraagd. Mevrouw Pas, zoals u weet ik dat volharding op momenten dat het moeilijk gaat, soms moeilijker is op te brengen dan opgeven. Ik heb er na twee nachten goede reflectie voor gekozen dat niet te doen", zegt Geens op het einde van een lang betoog.

"Uit de verontwaardiging en de wil om beter te doen, haal ik de moed, de strijdlust en de volharding om verder te doen. Justitie doet het beter dan voorheen. In deze tijden van terreur is volharden om beter te doen wat ik met de gehele regering wil doen", sloot Geens af.

Er kwam heel wat kritiek op het feit dat Benjamin Herman eergisteren de aanslag in Luik kon plegen terwijl hij op penitentiair verlof was. Hermans naam was namelijk al in verschillende rapporten van Staatsveiligheid opgedoken, en zaterdag, twee dagen vóór de aanslag, waarschuwde een cipier van de gevangenis in Marche-en-Famenne nog voor zijn gedrag.