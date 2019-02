Milieuactivist pleit voor kernenergie op congres N-VA

De omstreden Amerikaan Michael Shellenberger (47) is vandaag de belangrijkste spreker op het verkiezingscongres van N-VA. De thema's die vandaag centraal staan zijn ecologie en milieu. Shellenberger pleit voor kernenergie terwijl hij daar vroeger zelf tegen was. Hij zegt dat hij veel gelezen heeft en op basis daarvan besloten heeft dat het wel een goede energiebron is. “Als Tsjernobyl het ergste is wat kernenergie kan teweegbrengen, dan is het een zeer goede energiebron”, aldus Shellenberger

Volgens hem gaat het om een goedkope, veilige en klimaatvriendelijke oplossing. De Belgische elekriciteitsvoorziening is voor de helft afhankelijk van kernenergie. Als België ook de andere helft nucleair wil invullen, zijn er volgens Shellenberger gewoon drie extra kerncentrales nodig.

Een verhaal dat haaks staat op de geplande kernuitstap in 2025. N-VA heeft al langer kritiek op die timing. De huidige nucleaire capaciteit tegen 2025 vervangen door hernieuwbare bronnen en (nieuwe) gascentrales is volgens de partij onhaalbaar en onbetaalbaar. Daarom pleit N-VA al langer voor het 10 jaar langer open houden van de twee jongste nucleaire centrales.