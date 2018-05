Michel wil onderzoek naar geweld in Gaza

Premier Charles Michel wil een internationaal onderzoek naar het geweld in de Gazastrook. "Het is een tragedie en een onaanvaardbaar gebruik van geweld", zegt Michel. Bij het geweld gisteren kwamen zeker 58 Palestijnen om het leven, en vielen meer dan 2.000 gewonden.

"Een paar weken geleden hebben we nog gepleit tegen een verhuis van de Amerikaanse ambassade naar Jeruzalem omdat we wisten dat het een groot risico zou zijn voor de veiligheid, en jammer genoeg hadden we gelijk", zegt Michel nog. "We denken ook dat de Europese Unie in de toekomst een sterkere rol op zich moet nemen in de regio op het politieke niveau.

Om 16 uur komt de VN-veiligheidsraad in spoedzitting bijeen. En nog later op de avond zit premier Michel samen met VN-secretaris-generaal Antonio Guterres.

"Terroristen"

Maar niet iedereen deelt de mening van onze premier. De Israëlische ambassadrice in ons land noemt de dodelijke slachtoffers allemaal terroristen. Dat zei ze aan de Franstalige openbare omroep. Maar premier Michel vindt de reactie van Israël veel te agressief.

Het Witte Huis zegt op haar beurt dat de doden de schuld zijn van Hamas, een islamitische beweging in Palestina, die vecht voor een onafhankelijke Palestina en daarbij het geweld niet schuwt.