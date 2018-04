Michel: "Verdere escalatie vermijden"

"We begrijpen de gezamenlijke actie van de VS, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. Onze focus ligt nu op politieke onderhandeling om escalatie te vermijden." Dat zegt premier Charles Michel in eerste reactie op de aanval die vannacht is uitgevoerd op Syrië.

Het is onduidelijk of Michel op de hoogte was van de aanval die de drie landen hebben uitgevoerd. "België veroordeelt het gebruik van chemische wapens in Syrië", klinkt het wel. Toch wil hij dat de partijen nu rond de tafel gaan zitten om verdere militaire acties te vermijden.

Verenigde Naties

Maar het zijn net die onderhandelingen die zo moeizaam lopen. "België betreurt de blijvende blokkering in de VN-Veiligheidsraad. Onze gezamenlijke veiligheid verdient overlegde acties van de internationale gemeenschap", zegt Michel nog in een statement.

"België roept op om het onderhandelingsproces van Genève te hernemen onder het toezicht van de Verenigde Naties om een politieke oplossing te vinden voor dit conflict. Ons land werkt vastberaden mee in de strijd tegen straffeloosheid voor alle zware misdaden tegen het internationale recht die in Syrië zijn begaan.

En ook Rusland lijkt nu wel te willen praten, want het land vroeg al om een spoedzitting van de Veiligheidsraad.