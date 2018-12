Michel: “Tussen mij en Bart De Wever is niets gebroken"

VTM NIEUWS-journalist Dirk Van den Bogaert had vanmiddag een uitgebreid gesprek met premier Charles Michel. De premier kijkt niet met wrange gevoelens terug op de samenwerking met de NVA. "Tussen mij en Bart De Wever is niets gebroken", zegt Michel. Voor zijn verder beleid wil hij met oppositie in het parlement gaan samenwerken.

“De persoonlijke relaties met de N-VA-ministers zijn goed en zullen, in mijn ogen, ook goed blijven. Maar er was een meningsverschil, en dat betreur ik.” Dat is de eerste reactie van premier Charles Michel na de crisis die tot een minderheidsregering geleid heeft. Michel gaat nu verder zonder de N-VA.

"Goede akkoorden kunnen boeken"

Over de N-VA heeft Michel alleen goede woorden. “Ik dacht eerst dat een coalitie met N-VA mogelijk zou zijn. Maar het heeft geleid tot een Zweedse coalitie. De laatste vier jaar hebben we zeer goede akkoorden kunnen boeken”, zegt Michel aan VTM NIEUWS. “Ik geloof en apprecieer het dat N-VA ook vanuit de oppositie nog dossiers zal steunen”, voegt hij er nog aan toe.