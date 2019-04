Michel: "Transparant onderzoek na dood kind in asielcentrum"

De dood van het negenjarige jongetje in het asielcentrum van Broechem raakt uiteraard ook de regering. “Het is erg tragisch, onze gedachten gaan naar de familie en de naasten van het kind”, zegt premier Michel aan VTM NIEUWS. “De regering wil nu een transparant onderzoek waarborgen. We hebben vertrouwen in Justitie om aan het licht te brengen wat er effectief gebeurd is.”

Op het terrein van een asielcentrum in Broechem is gisteren het lichaam gevonden van een negenjarige jongen, die daar samen met zijn 26-jarige moeder verbleef. De jongen was sinds maandagavond vermist, toen hij met zijn fiets in het centrum reed. De fiets werd gevonden, maar van de jongen was geen spoor. Gisteren werd een zoekactie gestart op de terreinen van het asielcentrum, die leidde tot de vondst van zijn lichaam in een gracht. Vijf personen zijn intussen opgepakt, het parket voert een moordonderzoek.

“We zijn bijzonder droef telkens er zich zo’n triest incident voordoet”, reageert Michel. “De minister heeft onmiddellijk en correct gereageerd en aangekondigd dat er een transparant onderzoek komt. We denken aan de moeder van het kind en zijn naasten.”