Michel roept Rusland op tot samenwerking

Premier Charles Michel herbevestigt de solidariteit van België met het Verenigd Koninkrijk in de zaak van de vergiftiging van de vroegere Russische dubbelspion Sergej Skripal en zijn dochter. Hij roept Rusland op om "samen te werken om licht te werpen op deze zaak".

Skripal en zijn dochter werden op 4 maart bewusteloos en vergiftigd aangetroffen op een bankje in de Zuid-Engelse stad Salisbury. Volgens de Britse premier Theresa May wijzen alle sporen in de richting van Rusland. Ook de Verenigde Staten, Frankrijk en Duitsland veroordeelden "het eerste offensief gebruik van een zenuwgif in Europa sinds de Tweede Wereldoorlog". De verantwoordelijkheid van Rusland is volgens hen "de enige plausibele verklaring".

“Onaanvaardbaar”

In een mededeling veroordeelt Charles Michel de aanval met klem. "Dit is niet alleen een moordaanslag, maar een serieuze aanval op de veiligheid van de bevolking. Dit is onaanvaardbaar", klinkt het. Hij bevestigt de Belgische solidariteit met het Verenigd Koninkrijk en roept Rusland op om "samen te werken om licht te werpen op deze zaak". Het is van fundamenteel belang dat het verdrag inzake het verbod op chemische wapens en internationale verbintenissen volledig worden gerespecteerd, zegt de premier.

Europese top

Hij roept de voorzitter van de Europese Raad, Donald Tusk, op om het antwoord van de Europese lidstaten te coördineren. Volgende week donderdag en vrijdag komen de Europese staatshoofden en regeringsleiders bijeen voor een Europese top, waar de zaak besproken zal worden.

Theresa May kondigde gisteren al de opschorting van de bilaterale Brits-Russische contacten aan en zei dat 23 Russische diplomaten het VK worden uitgezet.

