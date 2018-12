Michel: “Nog altijd goede relatie met N-VA”

“De persoonlijke relaties met de N-VA-ministers zijn goed en zullen, in mijn ogen, ook goed blijven. Maar er was een meningsverschil, en dat betreur ik.” Dat is de eerste reactie van premier Charles Michel na de crisis die tot een minderheidsregering geleid heeft. Michel gaat nu verder zonder de N-VA.

Over de N-VA heeft Michel alleen goede woorden. “Ik dacht eerst dat een coalitie met N-VA mogelijk zou zijn. Maar het heeft geleid tot een Zweedse coalitie. De laatste vier jaar hebben we zeer goede akkoorden kunnen boeken”, zegt Michel aan VTM NIEUWS. “Ik geloof en apprecieer het dat N-VA ook vanuit de oppositie nog dossiers zal steunen”, voegt hij er nog aan toe.

De premier zal vanmiddag rond 17 uur op het vliegtuig naar Marrakech stappen, om in de Marokkaanse stad het migratiepact van de Verenigde Naties te tekenen.