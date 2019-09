Michel haalt uit naar N-VA en PS voor ontspoorde begroting

Premier en MR-voorzitter Charles Michel heeft met een beschuldigende vinger naar N-VA en PS gewezen voor de ontspoorde begroting. PS-kamerfractieleider Ahmed Laaouej vond die uitval schandalig.

Charles Michel herinnerde er op RTL-TVi aan dat de federale regering geen begroting had kunnen goedkeuren door het vertrek van de N-VA naar aanleiding van het Marrakesh-pact. En toen hij de andere democratische partijen, met de PS op kop, in het parlement de hand reikte, werd die afgewezen. Sindsdien ontsporen de openbare financiën en groeit het deficit opnieuw.

"Dat maakt me woedend. Op het ogenblik dat de regering viel, waren we erin geslaagd om het structurele tekort van België driemaal kleiner te maken. Zowel de N-VA als bepaalde andere partijen zoals de PS hebben het stemmen van een begroting 2019 onmogelijk gemaakt (...) De N-VA draagt een grote verantwoordelijkheid door eind 2018 de regering te laten vallen. En toen ik de hand reikte aan alle democratische partijen, waaronder de PS, weigerden die de begroting te stemmen. Daardoor bevinden we ons nu in een situatie dat we geen maatregelen kunnen nemen om onze rekeningen onder controle te houden", aldus Michel die deze houding verklaarde door "pre-electoraal opbod".

De versie van de premier over het einde van zijn eerste regering schoot PS-kamerfractieleider Ahmed Laaouej in het verkeerde keelgat. Hij noemde de uitspraken "schandalig", "belachelijk" en wars van elke realiteit. "Indien we op dit punt zijn aanbeland, komt dat omdat Charles Michel zijn regering niet overeind heeft kunnen houden.

De begroting is duidelijk niet gestemd geraakt omdat de regering gevallen is", maakte de PS'er duidelijk. "De toename van de openbare schuld is het resultaat van het desastreuze economische beleid van de regering, waardoor België de slechtste leerling van de Europese klas geworden is op het vlak van economische groei."