Michel: "Engageer me tot laatste dag"

Premier Charles Michel is allerminst van plan om het doek vervroegd te laten vallen over de federale regering. "Ik ga het duidelijke en sterke engagement aan om elke week en elke dag, tot de laatste dag van de legislatuur in 2019, nuttig werk te leveren voor de versterking van onze economie", zo zei hij tijdens de nieuwjaarsreceptie van de Vlaamse ondernemersorganisatie Voka in Bozar in Brussel.

Met zijn uitspraak lijkt de premier de kwestie-Francken definitief te begraven. De politieke toekomst van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) leek een tijd aan een zijden draadje te hangen, omdat hij tegen de premier zou hebben gelogen over de repatriëring van Soedanese vluchtelingen. Er gingen stemmen op tot zijn ontslag, ook vanuit CD&V-hoek. Waarop N-VA-voorzitter Bart De Wever ermee dreigde de regering te laten vallen indien zijn staatssecretaris zou moeten opstappen.

Ontslag niet aan de orde

Vandaag leek de storm dan toch te gaan liggen: CD&V-voorzitter Wouter Beke beklemtoonde dat het ontslag van Francken niet aan de orde is en dat er "voldoende vertrouwen is om het regeerakkoord uit te voeren". Open Vld-voorzitster Gwendolyn Rutten liet weten dat de regering-Michel prima werk levert: "Wij werken verder. Dat is wat mensen van ons verwachten." En ook de premier zelf is dus duidelijk van plan om de legislatuur uit te doen. "Jullie moeten boven de strubbelingen staan", klonk het vanuit Voka-hoek, want er is nog werk aan de winkel.

Belangrijk om werk af te maken

"Onze concurrentiepositie is al verbeterd, maar het is uitermate belangrijk dat de regering haar werk kan afmaken", aldus voorzitter Paul Kumpen. "De federale en Vlaamse overheid hebben nog een belangrijk jaar voor de boeg waarin beleid moet worden gevoerd", vulde gedelegeerd bestuurder Hans Maertens aan.

Levenslang leren

"Laat ons de gunstige economische wind aangrijpen om werk te maken van een moderne arbeidsmarkt zodat we jobs kunnen creëren voor iedereen." Om de arbeidsmarkt te hervormen, heeft Voka een vijfpuntenplan klaar. De meeste voorstellen zijn al gekend: zo pleit Voka voor een nieuw statuut, tussen werknemer en zelfstandige in. Ook de oproep om ouderen langer aan de slag te houden, onder meer door de baremieke loonsverhogingen af te schaffen, passeerde eerder al de revue. Voka hamert ook op levenslang leren en pleit voor meer activering van werklozen.

De organisatie vraagt nog maatregelen voor een beter arbeidsmobiliteit tussen de verschillende regio's, zodat bijvoorbeeld werklozen uit Henegouwen (dat kampt met een hoge werkloosheidsgraad) makkelijker vacatures kunnen invullen in West-Vlaanderen (dat de laagste werkloosheidsgraad van het land heeft).