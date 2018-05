Michel: "Dood Mawda niet recupereren"

De onderzoeken van het Comité P en het parket naar de politie-achtervolging in Bergen waarbij een tweejarige peuter om het leven kwam, gebeuren "in totale onafhankelijkheid". Dat heeft premier Charles Michel (MR) gezegd op RTL. Het kabinet van minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) bevestigt: "Het Comité P werkt zeer onafhankelijk en rapporteert aan het parlement".

Het tweejarige meisje van Iraaks-Koerdische afkomst stierf in de nacht van woensdag op donderdag bij een politieachtervolging in Maizières, bij Bergen. Ze zat in een bestelwagen vol illegale migranten. Ze kwam om het leven door een schot, mogelijk ging het om een verdwaalde politiekogel. De premier roept "iedereen in meerderheid en oppositie op om respect te tonen" en geen overhaaste conclusies te trekken.

Ontslag

"Ik wijs alle vormen van politieke recuperatie af", klonkt het. In Franstalig België riep Ecolo op tot het ontslag van minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon en staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken, zeer tegen de zin van MR die vond dat de groenen zich schuldig maken aan "links populisme".

Rapport

Jambon zei eerder al dat hij de definitieve vaststellingen wil afwachten, maar wees wel op de "drieste omstandigheden waarin mensensmokkel gedijt". Hij heeft empathie voor de slachtoffers, maar ook voor zijn politiediensten. "Zij hebben hun werk gedaan en moeten elke dag tegen de mensensmokkel vechten." Wanneer het Comité P zijn rapport klaar heeft, is niet duidelijk.

