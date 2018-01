Michel: "chantage N-VA maakt geen indruk"

De “chantage van N-VA” maakt geen indruk op premier Charles Michel (MR). Dat heeft hij gezegd op de Franstalige radiozender Bel RTL. Hij reageert daarmee op de uitspraak van Bart De Wever (N-VA). Die verklaarde gisteren aan VTM NIEUWS dat zijn partij de regering zal laten vallen als de meerderheidspartijen aandringen op het ontslag van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA).

N-VA-partijvoorzitter De Wever liet er gisteren geen twijfel over bestaan. “Ik sta achter Theo en ik ga hem niet laten vallen. In geen enkel geval”, zei hij daarover in VTM NIEUWS.

"Laat agenda niet dicteren"

"Die chantage maakt geen indruk op mij", reageert premier Michel vanochtend op Bel RTL. "Ik laat mijn agenda niet dicteren. Niet door de oppositie, maar ook niet door een meerderheidspartij."

"Het dossier Asiel en Migratie verdient beter dan de ruzies tussen ego's, kleine of grote", reageerde premier Michel. Hij herinnerde aan het engagement van zijn regering om "onze grenzen op een humane manier te beschermen" en met respect voor de Europese en internationale verplichtingen op het vlak van migratie.

Michel benadrukt ook dat er een onderzoek loopt naar de getuigenissen van de Soedanezen. Die verklaarden dat ze gefolterd zijn bij hun terugkomst in hun thuisland. “Ik wacht op de resultaten daarvan.”

Soedankwestie

De positie van Francken staat al enkele weken ter discussie, sinds de getuigenissen van de Soedanezen. De staatssecretaris zou ook gelogen hebben over nog geplande uitwijzingen. Verschillende politici vroegen zijn ontslag of suggereerden het.

Premier Michel kreeg forse kritiek na de uitspraken van De Wever. "De Wever zet Michel in zijn hemd", reageerde Kristof Calvo (Groen). Volgens Jean-Marc Nollet, fractieleider van de groenen, hangt Michel in de touwen.

Bekijk ook: