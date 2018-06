Michel: “Buitengrenzen EU beschermen”

“We hebben meer controles nodig aan de buitengrenzen van de Europese Unie.” Zo reageert premier Charles Michel op het voorstel van Europese Raadsvoorzitter Donald Tusk, die asielcentra wil openen in Noord-Afrika. De premier is tevreden met het voorstel, maar hoopt dat er ook echte beslissingen worden genomen op de Europese top.

Volgende week zitten de Europese leiders samen om de migratiecrisis in de Europese Unie te bespreken. Raadsvoorzitter Tusk kwam daarom met het voorstel om asielcentra te openen aan de randen van de Europese Unie, bijvoorbeeld in Noord-Afrika. Zo kunnen migranten – nog voor ze de oversteek naar Europa maken – weten of ze erkend zullen worden als vluchteling of niet.

Premier Michel zegt zich te kunnen vinden in dat voorstel. “We hebben meer controles nodig aan de buitengrenzen van de Europese Unie”, zegt hij in een interview met VTM NIEUWS. “Daarnaast is de solidariteit tussen de Europese landen belangrijk”, verwijst de premier naar de akkoorden van Dublin. “Als laatste punt is het ook belangrijk om akkoorden te sluiten met die landen om centra op te starten waar we de echte vluchtelingen kunnen onderscheiden van de economische migranten.”

De premier hoopt wel dat er concrete voorstellen uit de top komen. “Het belangrijkste zal zijn om échte beslissingen te nemen en niet enkel met communicatie te komen.”

Zondag is er al een minitop in Brussel waar ook onze premier aanwezig zal zijn.