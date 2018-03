Met deze lijst trekt CD&V Antwerpen naar kiezer

Caroline Bastiaens en Nahima Lanjri krijgen plaats 2 en 3 op de lijst van CD&V Antwerpen dit jaar. Dat maakte lijsttrekker Kris Peeters zonet bekend.

Bastiaens is op dit moment schepen voor Cultuur in Antwerpen en Lanjri is Kamerlid en districtraadslid in Borgerhout. Met de twee vrouwen heeft Peeters dus ervaren politici aan boord.

Op de persconferentie stelt Peeters zijn doelen voor de verkiezingen ook voor. "CD&V Antwerpen heeft ambitie. In de komende zes jaar moet deze stad op alle vlakken uitgroeien tot een internationaal voorbeeld. Caroline en Nahima zijn uitstekende kandidaten om die ambitie waar te maken", klink het.