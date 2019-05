Mertens: "Spelen niet mee in spelletje De Wever"

"We gaan niet meespelen in het spelletje van Bart De Wever, in de gijzeling van het land." Dat zegt PVDA-voorzitter Peter Mertens, de eerste gast die Bart De Wever vandaag ziet met het oog op de vorming van een Vlaamse regering.

N-VA-voorzitter Bart De Wever is vandaag gestart met zijn consultaties voor een nieuwe Vlaamse regering. Hijzelf is kandidaat voor de post van minister-president. De Wever ziet de Vlaamse partijen van klein naar groot, dus is PVDA-voorzitter Peter Mertens als eerste aan de beurt.

Die spreekt onmiddellijk forse taal bij zijn aankomst in het Vlaams Parlement. "Men gaat de verkiezingen niet gebruiken om het land te splitsen", waarschuwt hij. "Er is geen enkel signaal gegeven door de kiezer voor die splitsing. Wij gaan dus ook geen Vlaams regeerakkoord onderhandelen als pasmunt voor die splitsing."

Mertens wil desalniettemin toch een uurtje praten met zijn N-VA-collega, om de standpunten van zijn partij uiteen te zetten.