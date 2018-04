Meeuws: "Goed dat onderzoek snel gevoerd wordt"

"Ik ben heel tevreden dat de speurders het onderzoek snel voeren." Dat zegt sp.a-topstuk Tom Meeuws aan VTM NIEUWS vlak na de huiszoeking bij hem thuis in het kader van het gerechtelijk onderzoek. "Ik heb het volste vertrouwen in het gerecht."

Deze voormiddag is er een huiszoeking uitgevoerd bij Meeuws. Eind maart werd bekend dat het parket van Antwerpen een gerechtelijk onderzoek is gestart naar mogelijk geknoei met facturen in de periode dat Meeuws directeur bij De Lijn was. De huiszoeking, bij Meeuws thuis in de wijk Seefhoek, kadert in dat onderzoek.

Meeuws was zelf thuis toen de huiszoeking werd uitgevoerd. Hij kwam even naar buiten, om daar op de pers te stoten, waar hij duidelijk niet tevreden mee was.

(Meer onder de video)

Volste vertrouwen

“Deze actie maakt deel uit van het gerechtelijk onderzoek”, reageert Jinnih Beels, de lijsttrekker van sp.a Antwerpen. “Ik behoud het volste vertrouwen in Tom Meeuws.” Meeuws staat momenteel op de tweede plaats van de socialistische lijst in ’t Stad.

Is het toeval? "Wij vermoeden niets", zegt Beels nog aan VTM NIEUWS. "Wij zijn bezig met het opstellen van een lijst en met politiek. Daar willen we mee vooruit."

(Meer onder de video)

Wit konijn

Net vandaag stelt de sp.a een nieuw ‘wit konijn’ voor voor de gemeenteraadsverkiezingen van oktober. Vanmorgen raakte bekend dat ATV-journalist Karl Apers op de lijst van de socialisten zal staan.

(Meer onder de video)

Een maand geleden, toen het nieuws naar buiten kwam dat er een onderzoek was gestart, was de dag waarop de sp.a haar lijst voorstelde. De goednieuwsshow werd toen overschaduwd door dat nieuws van Meeuws. "Vandaag was helemaal hetzelfde", vertelt VTM NIEUWS-journalist Jan De Meulemeester. "Het begon met een persconferentie waar de sp.a een nieuwe kandidaat voorstelde. Net wanneer de persconferentie begon, kregen we berichtjes dat er iets verder een huiszoeking was begonnen."