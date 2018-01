Meeuws dient een klacht in tegen De Lijn

Antwerps sp.a-voorzitter Tom Meeuws zal een klacht indienen tegen De Lijn. Dat zegt hij in een interview met VTM NIEUWS, vlak na zijn persconferentie. Hij zei ook het besluit van Groen te betreuren om de stekker te trekken uit de lijst 'Samen'.

Meeuws kwam gisteren in opspraak na berichten over mogelijk financieel geknoei tijdens zijn periode als directeur bij De Lijn Antwerpen. Groen besloot daarom om niet langer samen met sp.a naar de gemeenteraadsverkiezingen te trekken in Antwerpen en blies de lijst ‘Samen’ op. De website was enkele uren nadien al offline gehaald.

"Dit doet pijn" Tom Meeuws liet zonet op een persconferentie weten dat hij het besluit betreurt. “Dit is in de eerste plaats heel erg jammer voor de Antwerpenaren”, stak Meeuws van wal. “Dit stemt mij heel triest.” Meeuws neemt Groen naar eigen zeggen wel niets kwalijk, "hoewel het veel pijn doet".

Klacht indienen

De Antwerpse sp.a-topman zegt dat hij anderhalf jaar lang bij De Lijn zijn uiterste best deed en herhaalt dat de samenwerking werd stopgezet in onderling overleg. “Ik kan daar juridisch gezien niet verder op ingaan, hoe graag ik dat ook zou willen. Ik kan de manoeuvres die nu bezig zijn, niet aanvaarden en zal ze ook met alle mogelijke middelen proberen te bestrijden.”

Meeuws zal dan ook een klacht indienen tegen De Lijn, "om haar aansprakelijk te stellen voor alle gevolgen van de perslekken". Op die manier hoopt hij zich te kunnen verdedigen tegen de aantijgingen van financieel geknoei. “Dit moet stoppen", klinkt het nog.

De directeur-generaal van De Lijn, Roger Kesteloot, heeft in een brief trouwens zélf uitgehaald naar zijn raad van bestuur vanwege het perslek. Dat werd bevestigd aan Belga. De info over Meeuws is volgens Kesteloot vertrouwelijke info waarvan maar enkele mensen op de hoogte konden zijn. Kesteloot schrijft dat het vertrouwen is aangetast "dat op topniveau onontbeerlijk is voor het aansturen van een organisatie", en dat De Lijn in deze context wordt meegesleurd in de verkiezingscampagne.

Kopman?

Blijft Meeuws dan de kopman als sp.a alleen naar de Antwerpse kiezer trekt? Momenteel is er nog geen plan B, maar dat komt er volgens Meeuws wel. “We zijn zeer strijdbaar. Ik heb mijn partijbestuur gisteren om steun gevraagd en zij hebben het vertrouwen in mij bevestigd. We gaan met een nieuwe lijst naar de verkiezingen, u zal binnenkort wel zien hoe dat plan B eruit zal zien.”

Lees ook hier zijn volledige verklaring:

